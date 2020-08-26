Завершується перша черга будівництва Гаївського шляхопроводу, однак попереду – будівництво другої черги. У зв’язку з цим необхідно забезпечити проїзд і великовагового, і легкового транспорту.

Як розповідає начальник відділу технагляду Олег Вітик, основний трафік легкового транспорту буде проходити через Гаївський міст, який планується відкрити уже до 1 вересня. Проте для великовагового транспорту буде забезпечено два альтернативних проїзди – через вул. Подільську («Ровекс») та на розв’язці біля «Ватри».

«З цією метою був проведений поточний ремонт даних проїздів. Зокрема, на вул. Подільській проведено профілювання даної ділянки та відсипано її відходами від холодного фрезерування. Тож з цієї ділянки транспорт безперешкодно зможе виїжджати на вул. Микулинецьку і повертати праворуч», – розповідає Олег Вітик.

Ще один напрямок альтернативної дороги пролягатиме в напрямку дорожньої розв’язки біля «Ватри». Відтак, з цієї дороги водії зможуть повернути праворуч в напрямку масиву «Дружба» та ліворуч – в Теребовлянському напрямку.

Таким чином буде три альтернативних дороги для проїзду транспорту:

— вул. Довженка (правий поворот через вул. Гайову);

— вул. Подільська (через «Ровекс»);

— дорога з виїздом на розв’язку біля «Ватри».