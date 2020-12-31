Найбільшу Різдвяну шопку облаштовують у храмі святого апостола Петра в Тернополі. Висота шопки сягатиме 20 метрів, а ширина – 40 м. Її відкриють сьомого січня на Різдвяному богослужінні.

У композиції – біблійні персонажі, будинки, елементи хвойних дерев, тварини, люди, ангели. Серед них є також рухомі об’єкти. Цьогоріч Різдвяну шопку планують доповнити новими елементами, але загалом її розміри дещо зменшать, порівняно з минулим роком.

Допомагають встановлювати конструкцію тернополяни, – каже о. Пантелеймон Заяць. Долучитися до цієї справи можуть всі охочі.

«Приходять жителі міста, і ми їм за це вдячні. Цьогорічна шопка дещо відрізнятиметься від попередніх, зокрема, вона матиме оновлений вигляд, буде більше символіки, буде доповненою новими деталями, освітленням, новими фігурами. Хоча загалом її розмір буде дещо меншим. Будуть встановленими рухомі об’єкти, в центрі, зазвичай, розташована Пресвята родина. Хочеться, щоб увага глядача спрямовувалася на постать Ісуса Христа».

Додамо, роботи з облаштування Різдвяної шопки планують завершити до 5 січня. Урочисте відкриття відбудеться у ніч з 6 на 7 січня. А діятиме Різдвяна композиція до 15 лютого. Її побачити зможуть всі охочі.