13-14 липня відбудеться Загальнонаціональна проща до Марійського духовного центру у Зарваниці.

Її приурочили 30-літтю виходу Української Греко-Католицької Церкви з підпілля та молитві за мир Україні, повідомляє Тернопіль 1.

Молитися з десятками тисяч паломників прибуде Блаженніший Святослав. Традиційно відбудеться багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця.Також з Тернополя до Зарваниці вирушить піша хода, чисельністю у понад тисячу осіб, до якої кожен може долучитися.

Збір паломників відбудеться вранці в п’ятницю, 12 липня, поблизу Архикатедрального собору. Усі паломники будуть забезпечені харчуванням та місцями для ночівлі (с. Струсів).