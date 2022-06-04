Продаж останньої партії поштових марок «Русскій воєнний корабль… ВСЬО» відбудеться 10 червня.

Про це повідомляє прес-служба “Укрпошти”.

Придбати легендарні поштові марки можна у поштамтах вашої області. Крім того, марки будуть доступні у сільських відділеннях та для замовлення онлайн.

Діятимуть обмеження в 2 аркуші та 5 конвертів і листівок в одні руки.

Попередні онлайн-замовлення, зроблені клієнтами під час першого етапу продажу поштових марок “Русскій воєнний корабль… ВСЬО” в процесі обробки. Частина з них вже відправлена, решта буде оброблена і відправлена до кінця наступного тижня, зазначають в “Укрпошті”.