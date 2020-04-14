Централізоване теплопостачання у Тернополі планують припинити 16 квітня.

Про це під час засідання Тернопільського міського оперативного штабу повідомив заступник міського з питань діяльності виконавчих органів ради Владислав Стемковський.

– За прогнозами гідрометеоцентру 14 квітня очікують пониження температури: до дев’яти градусів тепла вдень та нуль градусів вночі. Тому пропонуємо вівторок і середу зробити останніми днями опалювального сезону, а в четвер відключити централізоване опалення. Тобто 15 квітня буде останнім днем опалювального сезону. Це класична норма у наших кліматичних умовах, яка сформувалась за роки. Вже готуємо проект розпорядження про припинення опалювального сезону.

Нагадаємо, що раніше КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» отримало доручення подавати тепло у домівки тільки у вечірній та нічний час: з 17.00 до 10.00 ранку. Для того, щоб не було перегріву приміщень вдень підприємство також змінило графік подачі гарячої води. У понеділок, середу і п`ятницю її подають з 17.30 до 23.00 У вівторок, четвер, суботу та неділю з 6.00 до 10.00 години та з 17.30 до 23.00. На підпрємстві повідомили, що після закінчення опалювального сезону гаряча вода буде подаватися як звично.

Ольга Трач