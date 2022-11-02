Опалювальний сезон в Тернополі планують розпочати 4 листопада.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал. Мешканців просять відчиняти двері аварійним службам для проведення необхідних ремонтних робіт, які можуть виникнути при запуску системи теплопостачання.

«4 листопада розпочинаємо сезон теплопостачання. При запуску системи можливі аварійні ситуації, тож прошу відчиняти двері аварійним службам для проведення необхідних ремонтних робіт. З 26 жовтня у нас вже опалюються дитячі садки. Працівники «Теплокомуненерго» знайшли спосіб, як подавати теплоносій в садочки, не опалюючи поки що багатоквартирні будинки. Опалення вмикатимуть за графіком подачі гарячої води у квартири», – зазначив Сергій Надал.

Додамо, ряд громад на Тернопільщині також вже розпочали сезон теплопостачання. При цьому жителів краю закликають економити енергоносії.