Стало відомо, коли у Тернополі засяє новорічна ялинка

13/12/2018 Розмір тексту:

Цього року у Тернополі урочисте засвічення ялинки відбудеться на день раніше. Вогні зеленої красуні в центрі міста засяють 18-го грудня о 18.00. А перед цим священики традиційно освятять шопку.

Наразі в обласному центрі завершують роботи з облаштуванням святкової ілюмінації. Як повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар’яна Зварич, цього року для новорічної красуні придбали декілька нових гілок та елементів декору. Додаткові святкові ілюмінації будуть прикрашати Театральний майдан та вул. Валову.

«У Тернополі триває підготовка до святкування Нового року та Різдва Христового. Основні роботи вже виконані. Зокрема, працівники КП “Тернопільміськсвітло” практично завершили встановлення головної новорічної ялинки та прикрасили її новорічними іграшками і 3D-ілюмінацією. Також в центрі міста облаштована 40-метрова ковзанка, атракціони, новорічне освітлення фонтанів та вулиць міста», – повідомила Мар’яна Зварич.

До слова, 25-го грудня у Тернополі заплановане масове святкування Різдва Христового разом з усім світом. В центрі міста лунатимуть колядки, а також буде представлена театралізована постановка.

Софія Романська