Продовольчі ринки у Тернополі запрацюють з 13 травня.

Також наступного тижня в обласному центрі відновлять роботу салони краси, перукарні, ательє, агропромислові магазини. Втім, усі повинні дотримуватися санітарно-епідемічних вимог.

Сьогодні тернопільські підприємці зустрілися із міським головою Сергієм Надалом. Обговорювали варіанти виходу із карантину у Тернополі.

«Мали зустріч з представниками бізнесу, готуємо план щодо відновлення економіки в місті Тернополі з 11 травня, коли ми очікуємо пом’якшення карантинних умов. Планується, що з понеділка мали б можливість розпочати роботу цілий ряд суб’єктів господарювання, зокрема мова йде про початок роботи закладів громадського харчування з наданням послуг на виніс за попереднім замовленням. Зможуть працювати перукарні, салони краси, підприємства побутового обслуговування – це ательє, ремонт предметів особистого вжитку, магазини з торгівлею непродовольчими товарами. Зможуть запрацювати агропромислові ринки, пункти прийому вторинної сировини, також плануємо відновити роботу музеїв, бібліотек, парків, скверів. Звичайно, підприємці повинні дотримуватися певних санітарно-епідемічних вимог, щоб гарантувати безпеку для жителів міста», – каже Сергій Надал.

Додамо, на Тернопільщині вже запрацювали два ринки: у Бережанах і Чорткові. За дотриманням санітарно-епідеміологічних норм стежить Держпродспоживслужба.

Софія Романська

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