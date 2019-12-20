Цього року «Файне зимове містечко-2020» запрацювало у Тернополі 6 грудня – у європейський День святого Миколая. Почали діяти більшість атракцій, до вихідних обіцяють завершити роботи з облаштування ковзанки.

«Файне зимове містечко-2020» оновили новими атракціями та розважальними зонами, – розповідає директор Тернопільського туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук. Зокрема, облаштували резиденцію святого Миколая, у якій щодня проходять майстер-класи для дітей.

«У нас вже працює зона фудкортів, сувенірна зона, зона атракціонів, у процесі облаштування ковзанки, яка діятиме уже цими вихідними. Робота ковзанки не залежатиме від температурних показників надворі, оскільки ми будемо створювати штучно лід. Також вихідними плануємо запустити гірку для сноутюбів. А біля пам’ятника Пушкіну облаштували криту сімейну зону. Цей пам’ятник отримав цього року новий образ».

Облаштування ковзанки цього року ускладнюють аномально теплі погодні умови. Втім, вона запрацює за будь-яких температурних показників, оскільки лід створюють штучно.

Софія Романська