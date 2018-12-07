Стало відомо, коли у Тернополі відкриють ковзанку

07/12/2018 0
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9-го грудня, цієї неділі, у Тернополі відкриють ковзанку, – про це повідомив директор туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук. Вона працюватиме, незалежно від температурних показників.

Оновлена ковзанка стане родзинкою зимових свят, – запевнив Тарас Ковальчук. Одночасно на ній зможе перебувати близько двох сотень людей.

«Розмір ковзанки 20 на 40 метрів. Цього року ми встановили її не по центру площі, як минулого року, а з боку. Тож ковзанка не займатиме так багато місця, і дозволить людям вільно пересуватися під час Новорічно-Різдвяних святкувань. Одночасно її простір дозволить вмістити всіх охочих для катання», – зазначив Тарас Ковальчук.

Ковзанка працюватиме у Тернополі, як мінімум, до кінця січня. Відтак тернополяни та гості міста встигнуть насолодитися катанням. Загалом під час Новорічно-Різдвяних свят в обласному центрі очікують близько мільйона гостей.

Софія Романська

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