5 червня у Тернополі на пляжі «Циганка» та на «Дальньому» пляжі стартує новий купальний сезон, який триватиме у цьому році до 15 вересня.

З метою створення безпечних умов для відпочивальників цими днями на традиційних місцях відпочинку тривають активні підготовчі роботи.

На пляжах, зокрема, облаштовують рятувальний пост, що функціонуватиме під час купального сезону з чергуванням матросів – рятувальників. Тут також буде забезпечено присутність медичного працівника та наявність всього необхідного обладнання і майна для порятунку.

Попередньо проведено обстеження та очищення дна водойми поблизу пляжів «Циганка» і «Дальній» від сторонніх предметів та визначено буйками ті частини водойми, які відведені для купання людей.

Також, в рамках підготовки до купального сезону 27 травня представниками міської державної лікарні ветеринарної медицини за участі працівників КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» були відібрані проби води з Тернопільського ставу для проведення відповідних аналізів на наявність паразитологічних показників.

Відповідно до експертного висновку, вода у Тенопільському ставі відповідає вимогам ДСТУ 4808:2007, тобто жодних паразитів та будь-яких інших відхилень у водоймі не виявлено.

Контроль за станом води біля відпочинкових зон у Тернополі буде здійснюватися кожних два тижні.

Звертаємося до відпочивальників з проханням дотримуватися карантинних обмежень та пам’ятати про правила поводження на воді: заборонено запливати за буйки, пірнати у незнайомих місцях та заходити у воду в нетверезому стані.