Комунальне підприємство «Міськтеплокомуненерго» розпочне подавати тепло у помешкання тернополян, дитячі садочки, школи, лікувальні заклади міста та іншим споживачам Тернополя із 16 жовтня.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови від 15 жовтня. Документ виданий, зважаючи на зниження температури зовнішнього повітря та з метою забезпечення ефективного використання енергоносіїв.

– За останніми даними Гідрометцентру, найближчими днями у Тернополі спостерігатиметься пониження середньодобової температури зовнішнього повітря, – повідомляють у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго». – Місто зробило усе можливе, щоб підготуватися до початку опалювального сезону. Відтак впродовж 16 жовтня тепло почне надходити у домівки тернополян. Просимо ставитися із розумінням до того, що технологічний запуск опалення не є одномоментним процесом. Закликаємо мешканців міста відчиняти двері помешкань аварійним службам для проведення необхідних ремонтних робіт, які можуть виникнути при запуску системи теплопостачання, зокрема, заповітрення труб у будинках. Часто через небажання відчинити двері чи відсутність господарів, подача опалення може затриматися для всіх мешканців багатоквартирного будинку.

На підприємстві зазначають, що працюватимуть впродовж вихідних, щоб забезпечити вчасний запуск котелень та теплопостачання до осель тернополян.

Якщо є заповітрення чи будь-які проблем із опаленням у багатоповерхівках, то тернополяни мають звертатися до свого обслуговуючого підприємства чи до голови ОСББ. Якщо ж холодно у школі чи в дитсадку, свої претензії потрібно адресувати безпосередньо до адміністрації закладу, адже у кожному з них температура повітря регулюється автономно. Інформувати відповідні служби про виникнення комунальних проблем також можна через сервіс сіті-бот «Назар». Для використання сервісу необхідно зі свого смартфону, на якому має бути встановлено Viber чи Telegram, перейти за посиланням та обрати потрібний месенджер. Також можна телефонувати на цілодобову гарячу лінію (довідка 1580) за номерами: 067 447 29 19; 067 351-57-10.