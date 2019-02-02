Стало відомо, коли тернопільських юнаків призиватимуть до війська

02/02/2019 Розмір тексту:

Цьогоріч в Україні відбудеться два призови: весняний і осінній. Президент Петро Порошенко визначив терміни їх проведення. Відтак кликатимуть до війська юнаків у квітні-червні та жовтні-грудні.

Нагадаємо, на строкову військову службу відправлятимуть придатних за станом здоров’я чоловіків віком від двадцяти до двадцяти семи років. А загалом призиву підлягають юнаки від 18-ти років.

Як повідомив т. в. о. обласного військового комісара Олександр Скумбрій, в результаті минулого призову на Тернопільщині до війська відправили 510 юнаків.

«Загалом процес йде нелегко. Хоча ми вчасно впоралися з виконанням завдань, проте відібрати 510 чоловіків було не зовсім просто. Щодо наступного призову, то ми отримали директивний документ від генерального штабу Збройних сил України. Призов буде складатися з трьох етапів: підготовчий, безпосередньо призив, який буде тривати упродовж двох місяців. Минулого року він тривав три місяці. І третій етап – це звітний період. Розпочнеться наступний призов з першого квітня», – відзначив Олександр Скумбрій.

Нагадаємо, під час осіннього призову на Тернопільщині близько 14 000 юнаків не з’явилися до військкомату; щодо деяких порушників відкрито кримінальні провадження.

Софія Романська