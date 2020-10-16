У школах Тернополя учні підуть на канікули з 21 жовтня.

Про це Українським Новинам повідомила прессекретар Тернопільської міськради Мар’яна Зварич.

“Наші школи на канікулах з 21 по 26 жовтня”, – сказала вона.

Вона пояснила, що канікули почнуться з 21 жовтня оскільки школи навчаються за триместрами.

Як повідомлялося, 15 жовтня Кабінет Міністрів України рекомендував школам достроково почати осінні канікули.

Однак Київ також вирішив не переглядати дату початку шкільних осінніх канікул з 21 жовтня попри рекомендацію Міністерства освіти і науки та Кабінету Міністрів.

Тим часом Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до кінця 2020 року, а також змінив критерії для послаблення карантину та посилив обмеження.

Так, під забороною проведення масових заходів за участю понад 50 осіб в “зеленій зоні”, 30 осіб – в “жовтій”, 20 – в “помаранчевій”, проведення спортивних заходів з глядачами, за винятком міжнародних змагань та матчів, а також заборонено роботу ресторанів та інших закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00.