Переносити осінні канікули з 25 на 18 жовтня у школах Тернопільської громади немає потреби.

У місті немає загрозливої ситуації із захворюваністю серед освітян та учнів, тому відпочиватимуть школярі у терміни, які були передбачені раніше.

– Міністерство охорони здоров’я рекомендує перенести канікули з 25 на 18 жовтня, але це тільки рекомендація, – прокоментувала «Файному місту» Ольга Похиляк. – Стосовно шкіл Тернополя, то у нас немає потреби зараз переносити канікули. Планові осінні канікули – з 25 жовтня, і ми плануємо їх так провести. Є декілька шкіл, які вчаться за триместрами, оскільки ради шкіл приймають рішення про структуру навчального року, і в 12 школах канікули розпочалися 13 жовтня і триватимуть до 18 числа. Інші 2/3 шкіл навчаються за симестрами, і в них планові канікули з 25 жовтня. Ми їх не переносимо тому, що немає загрозливої ситуації із захворюваністю. У дошкільних закладах один вихователь хворий і 14 діток на 38 закладів. У школах – 16 педагогів і 22 учні, тому деякі класи закриті на карантин до 15 жовтня. Якщо є хвора дитина в класі ми закриваємо клас на карантин. На сьогодні в Тернополі немає загрозливої ситуації, щоб переносити канікули.

Ольга Похиляк також зауважила, що коли буде вимога Міністерства перейти на дистанційне навчання, то школи громади готові до цього: для навчальних закладів закуплені відеокамери, робоче місце кожного вчителя обладнане комп’ютером.