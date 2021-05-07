У другій декаді травня в Тернопільській області розпочнеться повторе щеплення від «COVID-19».

Нагадаємо, що першу хвилю вакцинації у нашому регіоні розпочали 25 лютого. Люди, які отримають другу дозу противірусного препарату зможуть отримати відповідні сертифікати.

– В області вакциновано понад 24 тисячі людей першою дозою різними видами вакцини: «Астра Зенека» індійського виробника, «Файзер», китайською «Коронавакс», – повідомила Ольга Ярмоленко, начальник управління охорони здоров’я ТОДА. – 20 травня розпочнемо повторну вакцинацію. Першими у нас вакцинувалися лікарі інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні 25 лютого. Таким чином вже будуть жителі, які два рази вакциновані. Хто вакцинувався другий раз може звернутися до сімейного лікаря і він видасть із системи «Е-health» сертифікат про подвійну вакцинацію.

Серед людей, які отримали першу дозу вакцини, а це переважно медики, були також публічні особи. Їх щепили залишковими дозами. Робили це для популяризації вакцинації. Тепер таку практику вже не використовуватимуть, тобто публічних осіб більше не щепитимуть. У середині квітня Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до наказу, який передбачав вакцинацію залишковами дозами публічних осіб, категорії яких були визначені у наказі. Про це в ефірі Громадського радіо повідомив Головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Після того, як пройшов перший етап недовіри до вакцинації, коли власним прикладом публічні особи показали, що вакцина безпечна, ефективна і потрібно вакцинуватися, довіра до вакцинації відновлена, попит на вакцинацію є, тому при надходжені нових доз вакцини ми внесли зміни, – сказав Віктор Ляшко. – Тепер залишкові дози, а це багатодозний флакон, можна використати лише для людей, які були невакциновані у першому чи другому етапі. Тобто, ніяких публічних сесій вакцинації публічних осіб з метою промоції вакцинації зараз не дозволяється.