Стало відомо, коли розпочнеться фінальний матч Кубка України з футболу у Тернополі

Дирекція з проведення футбольного Кубка України визначила час початку вирішального поєдинку за національний трофей.

Як повідомляє пресслужба УАФ, матч на тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича між київським «Динамо» та луганською «Зорею» розпочнеться 13 травня о 19.00, передає Укрінформ.

Нагадаємо, у полуфіналі національного Кубка кияни перемогли «Агробізнес» з Волочиська (3:0), а луганці в серії 11-метрових здолали «Олександрію» (4:3, ігровий час – 1:1).

Загалом найбільше разів Кубком України володів донецький «Шахтар» – 13 разів. 12 разів почесний трофей здобувало «Динамо», 2 рази – одеський «Чорноморець», по 1- полтавська «Ворскла» та сімферопольська «Таврія».