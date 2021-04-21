Два мільйони триста тисяч гривень фінансової підтримки із міського бюджету отримає комунальне підприємство «Тернопільводоканал».

Ці кошти витратять на утримання і поточний ремонт фонтанів, бюветів, пожежних гідрантів та колонок-качалок, оплату електроенергії для роботи фонтанів і бюветів, сплату податків та інших обов’язкових платежів. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 21 квітня.

Працівники КП «Тернопільводоканал» вже розпочали очищати та ремонтувати міські фонтани. Стартували із очищення «Каскаду», що в парку імені Тараса Шевченка. В середньому, щоб підготувати фонтан до нового сезону витрачають 3-4 дні. Спочатку виконують поверхневі роботи, а потім гідромашиною за допомогою високого тиску води промивають фонтан та видаляють вапняний наліт.

Як зауважив на засіданні виконкому заступник міського голови Владислав Стемковський, фонтани в усіх мікрорайонах міста планують включити до Великодня. Працюватиме також аераційний фонтан на набережній, який був пошкоджений. Щоправда світлову ілюмінацію до того часу ще не відновлять.

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