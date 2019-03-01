Стало відомо, коли на Тернопільщині розпочнеться весняний призов

01/03/2019 Розмір тексту:

Призовні комісії запрацювали на Тернопільщині. Вони проведуть цьогорічний весняно-літній призов на строкову військову службу. Призиватимуть юнаків до лав Збройних Сил України з квітня до червня.

Як повідомив представник інформаційного агентства оборонного відомства Василь Лабай, формування команд молодого поповнення на збірних пунктах, їх відправка до військових частин сплановано провести у квітні, травні та червні.

«Рішення про призначення призовників до відповідного виду Збройних Сил або до інших військових формувань призовні комісії приймають з урахуванням освітнього рівня, технічної підготовки, виробничої кваліфікації, придатності до військової служби за станом здоров’я, фізичного розвитку та морально-ділових якостей. Слід наголосити, що призвані військовослужбовці строкової служби до участі в операції об’єднаних сил на території Луганської та Донецької областей не залучаються».

Як повідомляв раніше т. в о. обласного військового комісара Олександр Скумбрій, відправлятимуть на військову службу придатних за станом здоров’я юнаків, яким виповнилося двадцять років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову. Термін служби в армії становить: 18 місяців – для призовників, які не мають вищої освіти; 12 місяців – для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра.

Софія Романська