Перший цьогорічний призов на строкову військову службу стартує у квітні і триватиме до червня. Такий указ видав президент Зеленський. Осінній призов пройде у жовтні-грудні.

Як повідомили в обласному військовому комісаріаті, на строкову військову службу призиватимуть придатних за станом здоров’я громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років.

“Також призиваються старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов’язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці; у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України”.

Юнаки з Тернопільщини переважно служать у Збройних силах України, Нацгвардії, прикордонній та державній спецслужбах. До бойових дій на Східній Україні вони в жодному разі не залучатимуться.