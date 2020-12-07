Близько двох сотень нових випадків коронавірусу діагностували на Тернопільщині минулої доби. Загальне число лабораторно підтверджених випадків COVID-19 у краї наближається до тридцяти тисяч.

Епідеміологи прогнозують, що пік пандемії COVID-19 ймовірний в середині січня. Пов’язують тенденцію із активністю в період Новорічно-Різдвяних свят, а також природним протіканням епідемії.

“Розрахунки показують, що пікові періоди захворюваності припадуть на середину січня і триватимуть десь до середини лютого. За різними математичними моделями, міжнародними в тому числі, природній спад захворюваності на коронавірусну хворобу очікується не раніше лютого 2021 року.” – зазначив в.о. голови Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін.

На Тернопільщині погіршує ситуацію із COVID-19 зростання рівня захворюваності на грип. Лікарі закликають щеплюватися проти цієї недуги, щоб уникнути інфікування і одночасно грипом, і коронавірусом. Втім, в аптеках наразі дефіцит вакцини.