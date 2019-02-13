Стало відомо, хто заклав “екологічну бомбу” біля Тернополя. ФОТО

13/02/2019 Розмір тексту:

Несанкціоноване звалище відходів тваринництва у Великій Березовиці влаштувало ТОВ “Біобластер”.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Тернопільській області.

“В силосних ямах та за їх межами (при в’їзді до силосних ям) виявлено побічні продукти тваринного походження, не призначених для споживання людиною (кості, голови і т.д.), а також у силосній ямі виявлено установку для спалення, що не передбачено проектом.

На директора ТОВ «Біобластер» Лишака В.І. за допущення забруднення земельної ділянки в районі силосних ям та не виконання припису складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст.ст.52, 188-5 КУпАП. Після проведення аналізу відібраних проб землі буде проведено розрахунок збитків за забруднення земельної ділянки площею 400 м2″, – повідомляють у відомстві.



Також у ДЕІ зазначають, що готують позов до ТОВ “Біобластер” про заборону такої діяльності.