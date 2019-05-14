Приміщення колишнього дитячого садочку, що на вулиці Кривоноса, 7а здали в оренду на 15 років з правом його продовження на загальних підставах. На початку лютого виконавчий комітет прийняв рішення виставити об’єкт на аукціон в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

Конкурс на право оренди комунального майна відбувся вісімнадцятого березня. Електронні торги виграло товариство з обмеженою вдповідальністю «ПАКО ЛТД». Початкова ціна продажу лоту становила 27 272 гривні без податку на додану вартість, а переможець запропонував 30 тисяч гривень.

У першій декаді квітня виконавчий комітет прийняв рішення «Про затвердження протоколу електронного аукціону та надання в оренду майна комунальної власності». У ньому йдеться про те, що суб’єкту господарської діяльності надається в оренду майно комунальної власності: приміщення площею 934 квадратні метри та земельна ділянка площею 4001 метрів квадратних терміном на 15 років з правом його продовження на загальних підставах. Питання перепланування, переобладнання, реконструкції нежитлових приміщень орендар зобов’язаний здійснювати у встановленому порядку, згідно з нормативно – правовими актами України.

В оголошені на «Prozorro.Продажі» було вказано, що приміщення, яке здавали в оренду – це нежитлова будівля колишнього дошкільного закладу 1967 року забудови. Цегляні стіни, панельне перекриття та фундамент в задовільному стані, фізичний знос відповідає терміну експлуатації будівлі. Системи освітлення та опалення пошкоджені. Вікна та двері не мінялись з моменту введення в експлуатацію. Попередні орендарі провели перепланування. На прилеглій території розташована господарська будівля в задовільному стані та напівзруйнований навіс. Загальна територія площею 4001.002 квадратні метри обгороджена по периметру сіткою. Будівля потребує капітального ремонту. Об’єкт надається в оренду під розміщення приватного навчально – виховного закладу.

У документах, які додані до протоколу електронних торгів вказано, що товариство з обмеженою відповідальністю «ПАКО-ЛТД» створене 26 лютого 2019 року. Основний вид його економічної діяльності – дошкільна освіта. Керівник товариства – Неоніла Жулкевська. Місце розташування юридичної особи – Тернопіль, вулиця Микулинецька, 3а.

Ольга Трач

Фото Микола Василечко