Конкурс на заміщення вакантної посади керівника Тернопільського драмтеатру відбувся в обласній раді. Претендували на неї двоє осіб: діючий директор-художній керівник Борис Репка та київський режисер Андрій Приходько.

Першим перед конкурсною комісією виступив Борис Репка. Він розповів, що виконав, і навіть, перевиконав програму, яку презентував п’ять років тому на конкурсі. Найважливіше, що йому вдалося зробити за цей період – об’єднати колектив. І на цьогорічний конкурс він йшов після переконливої підтримки колективу. На зборах театру кандидатуру Бориса Репки підтримали майже всі працівники, крім двох, які утрималися. Розповів, які ремонтні роботи вдалося зробити за бюджетні, власні та меценатські кошти. Зауважив, що за підтримки обласної влади за наступні п’ять років вдасться повністю оновити театр.

– За позабюджетні кошти ми виготовили проектно-кошторисні документації по ремонту закулісної частини театру і внутрішніх приміщень адміністративного корпусу, – зауважив Борис Репка. – Є також документація на капремонт автоматичного пожежогасіння. На неї потрібно більше 10 мільйонів гривень, які ми планували отримати із Державного фонду регіонального розвитку. Три роки поспіль подавали цей проект, але його не підтримала комісія при ТОДА. За кошти з фонду можна також відреставрувати глядацьку частину залу із заміною крісел та одягу сцени. Потребує реставрації фасад театру та адміністративний корпус. До 2026 року можемо повністю оновити наш театр. Але це можливо при активній підтримці облдержадміністрації та облради. Не можемо щось робити за свої кошти, наприклад, внутрішні ремонти, якщо не замінимо даху адміністративного корпусу. Якщо область виділить 1 мільйон 800 тисяч гривень, то у 2022 році зможемо приступити до внутрішніх робіт в адміністративному корпусі.

Щодо творчої роботи, то в театрі планують на березень наступного року прем’єру Федора Стригуна «Ой, не ходи Грицю та й на вечорниці». Над новими постановками працюють також режисери Олег Мосійчук та В’ячеслав Жила. Готуються у театрі і до фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют».

Після співбесіди із Борисом Репкою слово надали наступному претенденту. Андрій Приходько розповів, щоб був здивований потенціалом, який має наш театр, а тому й вирішив взяти участь у конкурсі. Він запропонував зробити тернопільський театр центром нової, молодої хвилі, відкритої інноваціям, сміливим експериментам, як у пошуку нової мови, нової щирості з глядачем так, і нових менеджерських стратегій.

– Бачу величезний потенціал театру, – каже Андрій Приходько. – Це дивовижний спадок від славетного Леся Курбаса та неймовірного Михайла Форгеля, величної краси будівля театру, розташування у середмісті, вигідна географія – перехрестя Полісся, Галичини і Поділля, конкурентне сусідство з театрами Львова та Франківська, наявність в театрі великої сцени, малої сцени, оркестру, мобільної акторської трупи. Це все, як надихає, так і зобов’язує до масштабних, європейського рівня, амбіцій. З огляду на успадкований величезний потенціал тернопільського театру пропоную зробити його резиденцією центру нової, молодої, хвилі, відкритої інноваціям, сміливим експериментам, як у пошуку нової мови, нової щирості з глядачем, так і, що дуже актуально, нових менеджерських стратегій. У тернопільському театрі є все, щоб наважитися на нову главу, сміливішого, масштабнішого життя.

Як один із кроків до того, щоб перейти до нового етапу розвитку, Андрій Приходько запропонував розширити масштаб фестивалю «Тернопільські театральні вечори. Дебют». Це мав би бути спільний проект з «Коронацією слова». Переможці цього конкурсу восени в театрі проводять авторські читання з обговоренням, дискусіями та трансляцією у мережі. Взимку, у лютому, на день народження Курбаса, розпочинається конкурс режисерських проб на ці тексти. Їх переможець отримує право постановки на сцені театру. Далі – створення вистави переможцем режисерських проб та її прем’єра на відкритті фестивалю. Потім промоційний тур вистави по Україні. Це, на думку Андрія Приходька, надасть нашому театру нове, масштабне дихання, і разом з тим випрацює нові механізми цілорічного потоку, як зацікавлення глядачів, фахівців, преси, так і потоку фінансових надходжень.

Після співбесіди з другим кандидатом на посаду конкурсна комісія перейшла до голосування. Усі дев’ять членів комісії віддали свої голоси за кандидатуру Бориса Репки.

– Це було приємне, творче спілкування, – підсумував Олег Герман, голова комісії. – Ми побачили людей, які претендують на посаду, їх світогляд, цінності, чого вони хочуть. Особисто я, думаю й інші члени комісії, відкрили для себе Андрія Приходька, як цікаву, творчу постать. Ми знаємо місцеву кухню зсередини більше, аніж теоретично можна ознайомитися з нею ззовні. Кожен із членів комісії знає якою була ситуація в театрі раніше, і якою вона стала зараз, тому ми прийняли таке рішення.

Щодо Андрія Приходька, то йому запропонували творчу співпрацю із нашим театром. А кандидатуру Бориса Репки рекомендували голові облради призначити на посаду директора театру-художнього керівника Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка та впродовж двох місяців укласти з ним контракт.