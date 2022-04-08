Випускники, які планують вступати у вищі навчальні заклади цього року замість зовнішнього незалежного оцінювання складитимуть національний мультипредметний тест. Це шістдесят завдань із трьох предметів: української мови, математики та історії України. Цей іспит проводитимуть у комп’ютерному форматі.

Яким буде зміст і структура блоку з української мови вже розповіли у Центрі оцінювання якості освіти. Завдання у цьому блоці будуть такими ж як і в чинній програмі ЗНО з української мови. Вони охоплюють всі мовні теми, вивчення яких передбачено в шкільному курсі: «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»; «Лексикологія. Фразеологія»; «Будова слова. Словотвір»; «Морфологія»; «Синтаксис»; «Стилістика»; «Розвиток мовлення». Розділам «Стилістика» та «Розвиток мовлення» приділено дещо менше уваги з огляду на комп’ютерний формат тестування.

Усього в блоці НМТ з української мови буде 20 завдань: 15 з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох або п’яти варіантів та 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»). У ньому не буде завдань, які передбачають надання письмової розгорнутої чи короткої відповідей, як не буде й завдань з української літератури.

Оцінювати відповіді будуть по тій же схемі, що і ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності. За виконання завдань блоку НМТ з української мови можна отримати від 0 до 35 балів. Кількість набраних балів за правильно виконані завдання учні знатимуть після виконання блоків НМТ. Пізніше результат кожного блоку буде також переведено в шкалу 100-200 балів.

Детальнішу інформацію можна дізнатися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Упродовж наступних двох тижнів там з’являться такі ж матеріали про блоки з математики та історії України. А наприкінці квітня можна буде ознайомитися з демонстраційним варіантом НМТ.