13 травня у Тернополі відбудеться матч фіналу Кубка України з футболу.

За рішенням міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом, змагання пройдуть з дотриманням карантинних вимог, які відповідають “помаранчевій” зоні карантину.

Матч фіналу Кубка України з футболу у Тернополі відбуватиметься з обмеженою кількістю глядачів. Зокрема, дозволили зайняти не більше 20% від загальної кількості місць на стадіоні. Вболівальники повинні дотримуватися соціальної дистанції та маскового режиму.

“Щодо проведення футбольного матчу, то з цього приводу є постанова головного державного санітарного лікаря, де виписані дуже жорсткі вимоги щодо проведення таких заходів і де чітко визначена відповідальність організатора такого заходу. Важливо, щоб ці вимоги були дотримані”, – наголосив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Отже, на стадіоні зможе перебувати до трьох тисяч глядачів. Близько 10% місць передбачать для вболівальників з інших міст. Квитки продаватимуться в режимі онлайн, у них будуть вказано конкретні місця.