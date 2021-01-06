З 8 до 24 січня на Тернопільщині діятимуть посилені карантинні обмеження. У більшості загальноосвітніх навчальних закладів в цей період триватимуть канікули. Університети працюватимуть дистанційно, а садочки — у звичайному форматі.

У період локдауну відвідувати школи, коледжі, училища та університети здобувачам освіти заборонено. Втім, продовжувати канікули чи навчатися дистанційно, вирішують безпосередньо у навчальному закладі, – зазначила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Школи працюють за тим навчальним планом, який вони затвердили у вересні.

“Зараз більшість навчальних закладів області пішли на Різдвяні канікули. Але ми маємо зміни до навчального плану. Деякі навчальні заклади продовжили навчальний процес до 6 січня. З 6 січня вони йдуть вже на канікули, які триватимуть до 25 січня. Інша частина закладів уже пішла на канікули, вони триватимуть до 11 січня. Далі вони виходять на дистанційну форму навчання. Хочу зазначити, що такі рішення заклади приймають самостійно, відповідно засіданнями педагогічних рад визначають, чи вони вносять зміни до навчального плану, чи йдуть за тим навчальним планом, який вони прийняли на початку навчального року, і відповідно працюють дистанційно, що стосується закладів дошкільної освіти, то ці навчальні заклади працюють в звичному режимі, вихідні, які у всіх, а будними днями продовжують роботу. Щодо вищих навчальних закладів, то хочу зазначити, що вони щодо організації навчального процесу приймають самостійно рішення”.

Більшість ВНЗ на Тернопільщині дотепер працювали за змішаною системою навчання. У період локдауну вони перейдуть на повністю дистанційний формат.