Молоде подружжя Заставних розповіло в соцмережі, як планують назвати сина.

Два дні тому в Аліни та Петра Заставних народився первісток. Малюк з батьками ще перебуває в пологовому, але яке ім’я він отримає згодом – батьки вже поділилися з користувачами соцмережі, пише Місто.

Свого першого і наразі єдиного сина молоді Заставні назвуть Яном. Ім’я хоч і рідкісне, проте в Тернополі відоме завдяки засновнику міста Яну Тарновському. Чи брали Петро та Аліна до уваги батьки цього видатного діяча – невідомо.