У центрі Тернополя стався вибух.

Як повідомляє ІНТБ, на капоті автомобіля NISSAN у суботу близької 8 ранку здетонував саморобний вибуховий пристрій. В результаті – за допомогою до медиків із рваною раною руки звернувся 38-річний тернополянин. Чоловік на момент вибуху був неподалік автомобіля, кажуть в поліції. На місці злочину працювали слідчі та вибухотехніки.

З неофіційних джерел відомо, що авто належить дружині підприємця та колишнього заступника міського голови Тернополя – Володимира Камінського. Триває слідство.