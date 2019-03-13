Стало відомо, чим заразилися вихованці тернопільського дитсадка

13/03/2019 0
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Як ми повідомляли, в одному із дитсадків Тернополя зафісували спалах кишкової інфекції. До лікувальних закладів потрапили п’ятеро дітей.

Сьогодні стало відомо, що діти заразилися ротавірусною інфекцією. Як повідомляє Реально, це встановила вірусологічна лабораторія Державної установи “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”. Діагноз підтверджено у чотирьох хворих та одної контактної дитини по групі.

Отже, можна вважати, що спалах гострої кишкової інфекції у ДНЗ спричинений саме ротавірусом.

Тим часом епідрозслідування триває.

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