Причину спалаху інфекційного захворювання у дитячому садочку Тернополя №22 встановили.

Згідно з результатами епідеміологічного розслідування, це – норовірус. Дослідження проводили спеціалісти державної установи «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України». Про це повідомляє Файне місто.

Нагадаємо, в одному із тернопільських садочків зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції. Попередньо заклад відкрився 2 серпня після капітального ремонту харчоблоку. І вже через три дні недомагання відчули семеро дошкільнят. Трьох з них – госпіталізували, інші лікувались вдома. Усі діти відвідували одну групу та зараз вже перебувають вдома.

На сьогодні у дошкільному закладі організовано та проведено комплекс протиепідемічних заходів, визначено коло контактних осіб та проведено їх обстеження, продезінфіковано приміщення. Групу закрили на карантин з 9 серпня.

Норовірусна інфекція – гостра кишкова інфекція, що в 90% випадків є причиною епідемій шлунково-кишкових захворювань небактеріальної природи. Норовіруси передаються від людини до людини (62-84% від усіх зареєстрованих спалахів), опосередковано через заражену воду і їжу та мають високу вірулентність (заразність).