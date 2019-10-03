Фахівці встановили причину спалаху харчової інфекції у Тернополі.

Нагадаємо, після святкування у тернопільському ресторані “Аляска” щонайменше 11 людей потрапили у лікарню.

Як повідомляють у ДУ “Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України”, за результатами лабораторних досліджень встановлено етіологічну причину спалаху – це сальмонела. Фахівці виявили ДНК сальмонели у матеріалі від хворих.

“Виділення сальмонел свідчать, що фактором передачі є харчові продукти. Масштаби спалаху, кількість постраждалих, важкість клінічного перебігу підтверджують наявність масивної інфікуючої дози збудника, що дає підстави вважати причиною забруднення готових страв сировину (найбільш ймовірно – сире м’ясо курей)”, – ідеться у повідомленні.

Лабораторні дослідження відібраних взірців харчових продуктів тривають.