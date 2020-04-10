У період карантину вчителі, вихователі, викладачі отримуватимуть середньомісячну заробітну плату, оскільки вони повинні забезпечувати дистанційний навальний процес.

Про це повідомила начальниця управління освіти у науки області Ольга Хома.

Втім, на сайті Тернопільської міської ради з’явилися скарги щодо примусових відпусток за свій рахунок під час карантину. У результаті перевірок стало відомо, що повідомлена інформація не відповідає дійсності, – наголосив міський голова Сергій Надал. Наразі скарги досліджує кіберполіція.

«Працівників освіти заборонено відправляти у відпустки за власний рахунок. Цю інформацію знає управління освіти, вона доведена і до всіх керівників шкіл. Якщо у вас є інформація щодо примусової відпустки за свій рахунок у період карантину, надавайте її нам, будь ласка. Можна повідомляти її анонімно. Ми її обов’язково перевірятимемо. Цими днями ми зібрали скарги, які були розміщені в соціальних мережах, на моїй Фейсбук-сторінці, перевірили їх, і виявилося дуже багато фейкової інформації. Ми виявили, що невідомі особи зареєструвалися під прізвищами директорів шкіл та писали скарги щодо відправлення у відпустки за свій рахунок. Ми передали ці матеріали у кіберполіцію, вона буде проводити перевірки. На майбутнє ми будемо детально аналізувати всі матеріали із залученням поліції».

Нагадаємо, тернопільські освітяни вирішили віддати одноденні заробітки на премії медикам, що рятують життя хворих на коронавірус.

Софія Романська

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