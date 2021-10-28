Ситуація із захворюваністю на коронавірус в області та Тернопільській громаді не йде до кращого. Поки що Тернопільщина перебуває у «помаранчевій» зоні.

Як працюватимуть з наступного тижня школи і садочки на засіданні міського оперативного штабу розповіла начальник управління освіти і науки Ольга Похиляк.

– Відповідно до структури навчального року прийнятої Радами школи, упродовж цього тижня 30 шкіл громади на канікулах, а 12 працює, – повідомила Ольга Похиляк. – У тих школах, які працюють хворіють 13 учнів і 7 вчителів. У дошкільних установах маємо закриті 4 групи, хворих 4 дітей і 9 працівників. У дошкільних установах 95% вакцинованих, у школах – 92,5%. Працюємо над тим, щоб 100% були вакциновані. Якщо не будемо мати такого результату, то будемо йти на кардинальні кроки: через тиждень будемо відсторонювати від роботи вчителів, які не вакциновані. Вони про це попередженні. Всі масові заходи, олімпіади, які були заплановані на цей період відмінили. Ми у помаранчевій зоні, і враховуючи ситуацію із захворюваністю серед учнів і педагогів, після канікул плануємо відновлювати навчальний процес в школах.

Міський голова Сергій Надал нагадав, що з 9 листопада 2021 року вступає в дію постанова Кабміну, відповідно до якої всі невакциновані освітяни мають бути відсторонені від роботи. Також для того, щоб навчальні заклади працювали під час перебування у «червоній» зоні мають бути вакциновані 100% педагогічного колективу навчального закладу.