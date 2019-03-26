Фахівці встановили причину загибелі птахів на березі тернопільського ставу.

Як повідомили у Держпродспоживслужбі, пернаті отруїлися невідомою речовиною. Це встановила експертиза.

“20 березня 2019 року начальником міської державної лікарні ветеринарної медицини в м. Тернополі відібрано для лабораторного дослідження одну пробу пат матеріалу – мартина сизого від виявлено загиблих на набережній (в районі Циганки) в кількості 15 штук. Згідно патолого-анатомічного розтину виявлено характерні зміни гострого отруєння невідомою речовиною. Дослідження тривають”, – повідомляють у службі.

Там також зауважують, що територія міста Тернополя благополучна щодо гостроінфекційних захворювань птиці.