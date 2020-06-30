Шестеро випадків зараження коронавірусом виявили учора епідеміологи на Тернопільщині. Зокрема, діагностували COVID-19 у трьох людей з Чортківського району, по одній людині у Борщівському, Тернопільському районах і в обласному центрі.

Упродовж доби епідеміологи провели 171 дослідження методом ПЛР. Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, зменшення кількості підтверджених випадків пов’язане з територіями, звідки доставлялися зразки для досліджень.

“Коли нульова захворюваність, це означає, що ми на тестування отримали контингент людей, які є здоровими. Загалом в нашій області розширено контингент планового тестування — це люди, які йдуть на операцію, які повертаються на роботу. Не можу сказати, що наш регіон наразі перебуває у стабільному стані щодо епідемії. Були дні, коли у нас кількість виявлених випадків перевищувала показники у Чернівецькій області. Минулого тижня були встановлені так звані антирекорди щодо кількості виявлених випадків COVID-19”.

В обласному лабораторному центрі тривають ІФА-тестування людей з груп ризику. Всього обстежено 1366 осіб: 277 осіб на наявність класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 13 осіб виявлені позитивні результати, що вказують на гострий перебіг хвороби, і 1089 осіб на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 24 осіб виявлені позитивні результати, що означає наявність імунітету.

Отже, рівень колективного імунітету до коронавірусу на Тернопільщині залишається низьким. Це дає можливість COVID-19 активно поширюватися. Відтак санітарно-епідеміологічні правила у нашому краї повинні стати нормою на тривалий період.

Софія Романська

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