Як повідомляють джерела у обласній адміністрації, головою Тернопільської ОДА призначать Романа Черніцького.

Цього тижням має бути засідання Уряду, де і мають представити голову Тернопільської обласної адміністрації, пише Голос.

Роман Черніцький народився у 1974 році у селі Берем’яни Бучацького району Тернопільської області. Одружений. Виховує доньку та сина.

Пан Роман закінчив Київський університет економіки і технологій транспорту за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство». У 1992 р. розпочав роботу саме на Львівській залізниці. Працював на посадах монтера колії, дублера дорожнього майстра дистанції шляху, шляхового майстра, начальника виробничої дільниці. З 2000 р. — на керівних посадах у структурних підрозділах Львівської залізниці.

У 2016—2017 рр. — заступник начальника регіональної філії з інфраструктури регіональної філії «Львівська залізниця».

З квітня 2017 р. працював на посаді директора з інфраструктури Укрзалізниці.

5 березня 2019 року Роман Черніцький став новим керівником регіональної філії «Львівська залізниця»