Стадо плямистих оленів вдалось сфотографувати на Тернопільщині.

У фотооб’єктив Володимира Тиховича ще 17 січня потрапили з десяток оленів. Про це він повідомив у мережі Facebook та розмістив світлини, пише 0352.ua.

“Плямистий олень.Тернопільська обл.17.01.2021”, – підписав фото Володимир Тихович.

До слова, плямистий олень – великий парнокопитний ссавець типової “оленячої зовнішності”. Довжина тіла у цих тварин 160-180 см, а висота в холці 95-112 см. Довжина рогів 90-120 см. Вагою звірі від 75 до 130 кілограмів.