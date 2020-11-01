На Тернопільщині за останню добу зареєстровано один летальний випадок внаслідок COVID-19.
Помер 63-річний житель села Устя-Зелене Монастириського району.
Загалом за добу підтверджено 139 випадків зараження вірусом COVID-19, повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (40 осіб)
Бережанський район (2 особи):
• м. Бережани – 2
Борщівський район (5 осіб):
• м. Борщів – 2
• с. Стрілківці – 1
• с. Залісся – 1
• с. Пилипче – 1
Бучацький район (0 осіб)
Гусятинський район (11 осіб):
• смт Гусятин – 1
• м. Копичинці – 3
• с. Вікно – 3
• смт Гримайлів – 1
• с. Оришківці – 2
• с. Васильківці – 1
Заліщицький район (6 осіб):
• м. Заліщики – 1
• смт Товсте – 1
• с. Добрівляни – 2
• с. Солоне – 1
• с. Свершківці – 1
Збаразький район (2 особи):
• м. Збараж – 2
Зборівський район (0 осіб)
Козівський район (2 особи):
• смт Козлів – 1
• с. Великий Ходачків – 1
Кременецький район (2 особи):
• с. Млинівці – 1
• с. Малі Бережці – 1
Лановецький район (3 особи):
• м. Ланівці – 1
• с. Краснолука – 1
• с. Юськівці – 1
Монастириський район (19 осіб):
• м. Монастириська – 7
• сел. Коропець – 3
• с. Ковалівка – 3
• с. Заставці – 1
• с. Швейків – 2
• с. Устя-Зелене – 3
Підволочиський район (5 осіб):
• м. Скалат – 3
• с. Криве – 2
Підгаєцький район (9 осіб):
• м. Підгайці – 1
• с. Мужилів – 2
• с. Сільце – 3
• с. Вербів – 3
Теребовлянський район (3 особи):
• смт Дружба – 2
• с. Зубів – 1
Тернопільський район (18 осіб):
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Настасів – 1
• с. Дичків – 1
• с. Великі Гаї – 1
• с. Смиківці – 3
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Грабовець – 1
• с. Застінка – 1
• с. Підгородне – 3
• с. Біла – 2
• с. Чистилів – 2
Чортківський район (12 осіб):
• м. Чортків – 4
• с. Джурин – 1
• с. Угринь – 1
• с. Косів – 1
• с. Стара Ягільниця – 2
• с. Товстеньке – 1
• с. Ромашівка – 1
• с. Свидова – 1
Шумський район (0 осіб)
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