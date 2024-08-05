Спиртозавод на Тернопільщині виставили на продаж за більш як 200 мільйонів гривень

Фонд державного майна оголосив про проведення 6 серпня онлайн-аукціону в системі “Prozorro.Продажі” з приватизації державного підприємства “Зарубинський спиртовий завод” (Тернопільська область).

Про це йдеться у повідомленні ФДМУ, передають Українськi Новини.

Стартова ціна спиртзаводу – 219,136 млн гривень (без ПДВ).

“Зарубинський спиртовий завод спеціалізується на виробництві основних органічних хімічних речовин. Підприємство працююче і прибуткове. Чистий прибуток підприємства за 2023 рік склав 3 531 тис. грн. Об’єкт приватизації включає в себе нерухоме майно та інфраструктуру (49 одиниць), 27 одиниць транспортних засобів та спеціальної техніки. Також на балансі підприємства перебуває 606 одиниць рухомого майна”, – йдеться в повідомленні.

Загальна площа об’єкта приватизації – 27 257 кв. м, об’єкти нерухомості розташовані на 4 земельних ділянках, загальною площею 23,6 га.

Загалом ФДМУ планує приватизацію 17 спиртзаводів у 2024 році.