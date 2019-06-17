Збитків більш як на тридцять тисяч гривень лише за один день спричинив постачальникам побутової техніки України 56-річний уродженець Харківщини. Чоловік шахрайським методом отримував дороговартісне комп’ютерне обладнання.

За словами правоохоронців, підозрюваний розробив власну шахрайську схему відповідно до якої замовляв у різних постачальників процесори та інші комплектуючі до комп’ютерів. Обирав недешеві – вартістю більше п’яти тисяч гривень кожен. Товар доставляв за місцем призначення оператор поштового зв’язку.

– Даний громадянин за допомогою майстерності рук здійснював підміну процесора, який йому надходив, а це переважно дорогі процесори, на його місце клав дешевший. В подальшому оператор повідомляв, що оплата карткою не спрацьовує і він йшов, начебто по гроші. Проте не повертався, – розповідає слідчий Тернопільського відділу поліції Зіновій Кава.

Товар оператор поштового зв’язку за кілька днів повертав власникові. Лише за один день харків’янин поміняв 9 комплектуючих по дев’яти відділеннях Тернополя. Його особу встановили.

– З 1985 року судимий за умисні злочини. Даний громадянин веде антисоціальний спосіб життя – він кочує по Україні, здійснюючи свою незаконну діяльність.

На території Волинської області зафіксовано три факти шахрайства, ще вісім на Рівненщині, кілька у Вінниці. Затримали підозрюваного згідно із статтею 208 КПК волинські правоохоронці. Чоловік відповідатиме перед законом за статтею 185 частина 2 ККУ – крадіжка, вчинена повторно.

Триває слідство. Перевіряють працівники поліції причетність даної особи до аналогічних злочинів на території інших областей України.