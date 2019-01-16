Спритність рук: як у тернопільському барі злодій обікрав відвідувача. ВІДЕО

16/01/2019 0
Розмір тексту:
версія для друку

Працівники Тернопільського відділу поліції просять допомогти встановити особу, причетну до викрадення грошових коштів.

Подія трапилася 3 січня, близько 18:10 в приміщенні кафе «Stone Street», що на вулиці Руській. Як повідомляють у поліції, незнайомець викрав готівку з кишені одного із відвідувачів закладу. Камера відеоспостереження зафіксувала крадія.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70 або на лінію “102“.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,334 / 12.16m