Спритність рук: як у тернопільському барі злодій обікрав відвідувача. ВІДЕО

16/01/2019 Розмір тексту:

Працівники Тернопільського відділу поліції просять допомогти встановити особу, причетну до викрадення грошових коштів.

Подія трапилася 3 січня, близько 18:10 в приміщенні кафе «Stone Street», що на вулиці Руській. Як повідомляють у поліції, незнайомець викрав готівку з кишені одного із відвідувачів закладу. Камера відеоспостереження зафіксувала крадія.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70 або на лінію “102“.