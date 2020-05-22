Двом працівникам патрульної поліції повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

За версією слідства, у квітні 2020 року на одній із вулиць обласного центру правоохоронці безпідставно застосували до мешканця Тернополя фізичну силу та спецзасоби, спричинивши йому фізичний біль та тілесні ушкодження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст.365 КК України здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові.