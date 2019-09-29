Усіляке може трапитися з людиною в житті, і її поведінка за різних обставин яскраво демонструє її внутрішню сутність.

Що може, приміром, статися з чоловіком, якщо дружина навішала йому роги? Становище, звісно, не з найприємніших; цілком можливо, викличе в душі бурю емоцій. І відреагувати на таку “підніжку” долі людина може по-різному. Хтось може просто запити. Хтось – зненавидіти усе жіноцтво, а з ним – і все людство. Ще хтось – гарячково взятися за якусь роботу, щоб відволіктися від тяжких думок. Ну, а ще хтось – намагатися вилити власну жовч на папері, або ж на сайті соцмереж.

Мій добрий приятель з набором “кликух” довжиною з титул якогось іспанського гранда та з психологічним портретом гермафродита (“Саша Крест, Jack Winchester, Віктор М., Андрій, плюс – Валентина, Люся і Наталка”) всією душею віддався саме останньому. Точніше сказати, віддалося, оскільки я подумки по-дружньому називаю його “воно”. Мені вже доводилося віддавати йому данину поваги в своїх публікаціях, але воно настирливе як алігатор. Чи вперте як віслюк – не знаю, яке порівняння більш доречне. Воно навіть не завдає собі клопоту подумати, що його безграмотна писанина на одному з місцевих сайтів – з великою домішкою жовчі й злості самця, якого покинула самка – дозволяє мені легко його ідентифікувати. Адже недаремно ще стародавні римляни послуговувалися постулатом “Кому вигідно?”. Воно не дуже намагається бути оригінальним і постійно “пережовує” (звичка жуйних парнокопитних) тему мого, як йому здається, безпробудного пияцтва. Навіть десь розумію досаду, що живить його маячню: ним, таким успішним і незрівнянним, знехтували й віддали перевагу якомусь, як він пише “алконавту”.Що тут скажеш? По-перше, не зовсім коректно таке писати, зовсім не знаючи, що вживає тепер твій “контрагент”: Nemiroff, “Зубровку, “Медовуху” чи, може, міцний чай на межі з “чифіром”. А по-друге, є в наших північних сусідів непогане й доречне для даного випадку прислів’я: “Пьяный проспится, а дурак – никогда”. Боюся, що моєму доброму знайомому “Саші Кресту” не допоможуть вийти зі стану синдрому нав’язливої ідеї та глибокого розумового застою ні зарубіжні поїздки, якими він постійно вихваляється в стилі типового “бика”, котрий відчув, що настав його час; ні відвідини турнірів серії Grand Slam і автографи від самого “Рафи” (як він фамільярно, теж в типовій “бичачій” манері називає Рафаеля Надаля), ні апартаменти з хатньою робітницею, яка попутно доглядає й кота. З делікатності, можливо, варто б обминути цю тему, але… чомусь думаю, що доля таки справедлива. І що саме у такого безграмотного сноба, зацикленого на власній “статусності”, повинні були вирости роги – їх йому навішає будь-яка більш-менш нормальна жінка. І сформуватися стійкий “комплекс рогоносця”. А вони, оті тверді утворення на черепі – це той “пистолет, Валера, который перевесит сто тысяч других улик”. Хоча… Шарапова, до якого звертався з цією фразою Жеглов, здається, звали Володя?

Ігор Дуда