Користувачка однієї із соцмереж опублікувала допис про те, що начебто у Тернополі невідомий чоловік серед білого дня намагався силоміць посадити хлопчика віком 6 років у білий автомобіль марки «Форд».

За словами жінки, інцидент трапився 16 липня близько 16 години на проспекті Злуки, поблизу «Духовного центру».

Дану інформацію правоохоронці внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та події.

Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту, просять зголоситися батьків дитини, а також свідків та очевидців події. Якщо вам відома будь-яка інформація про даний випадок, телефонуйте за номером 27-11-70 або на лінію 102.

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