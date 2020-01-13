Маланки святкували у Тернопільському міському центрі соціального обслуговування. Тернополяни поважного віку влаштували справжній карнавал.

Відвідувачі територіального центру переодягнулися в чудернацький одяг, розфарбували обличчя, підготували страшні маски. Так виглядала вечірка на Маланки у Тернопільському міському центрі соціального обслуговування.

«Ми підготували театралізоване шоу на Маланки. Готувалися заздалегідь. Запросили на свято наших друзів, колег, родичів», – розповідає тернополянка Оксана Любар. Основними діючими особами були: перевдягнений у дівчину «не жонатий хлопець» (Маланка), а також Дід, Баба, Циган і Циганка з дітьми, Коза, Кіт, Чорт. «Згадали українські традиції, повеселилися на славу, а головне отримали масу позитивних емоцій! Наша вечірка вийшла дуже емоційною, а головне душевною», – ділиться враженнями пані Оксана.

Маланка – народне дійство, що прийшло до нас з глибокої давнини. Свято покликане виконувати магічно-заклинальну функцію – відганяти злих духів і забезпечити людям врожай та здоров’я. Щоб людей не пізнали лихі сили, які можуть заподіяти шкоду, їх треба було налякати. Для цього одягали чудернацький одяг. У Тернопільському міському центрі соціального обслуговування церемоніальне дійство включало виконання колядок, танці, драматично-ігрові епізоди.

Софія Романська