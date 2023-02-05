Справжню зимову погоду передбачають цього тижня на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, регіон перебуватиме під впливом атмосферних фронтів від циклону, який знаходитиметься над Чорним морем. Відтак очікується морозяна з невеликим снігом та поривчастим вітром погода.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині зберігатиметься похмура погода, спостерігатимуться снігопади. Вітер буде північно-західним, 9 – 14 м/с. Температура вночі 5 – 10º морозу, вдень 2 – 7º морозу.

«Купа всіляких циклонів й антициклонів розташувалося в Європі. Цікаво, що зараз над традиційно вологою із вітрами Великою Британією розташувався антициклон з найбільш доречним, яке лишень може бути, ім‘ям Elisabeth. А антициклон, як ми знаємо, запорука сухою та маловітряної погоди. Україна належатиме примежевій області циклонів та антициклонів. Тому погода буде неоднорідна, проте без особливих, на щастя, естрем. Подекуди випадатиме сніг, переважно невеликий, у західних областях до помірного. Вітер в Україні північного та північно-східного напрямків, помірний, через протистояння атмосферних антиподів може бути рвучким, до сильних поривів. Зима впевнена в собі: найближчої ночі -6-12 градусів, завтра вдень -2-5 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступного тижня морози на Тернопільщині посилюватимуться. Періодично випадатиме сніг, тож погодні умови нагадуватимуть справжню зиму.