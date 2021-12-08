Циклон прийшов на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, він сприятиме зниженню температурних показників. Також періодично спостерігатимуться снігопади.

Західний регіон охопить похмура погода. Атмосферні фронти сприятимуть опадам. Ускладнюватиме ситуацію ожеледиця на автошляхах, а також дошкулятиме сильний вітер.

“У середу найхолоднішою буде західна частина України, вночі -5-9 градусів, вдень -1-5 градусів. Сніг налипатиме деревах, дротах, що також є певною загрозою. Де буде холодніше, то спостерігатиметься ожеледиця! Очікується північно-східний рвучкий вітер”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, прохолодна морозяна погода протримається на Тернопільщині майже до кінця тижня. Вихідними температурні показники дещо підвищаться. Втім, почастішають опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Метеорологічна ситуація сприятиме небезпечним ситуаціям на автошляхах.