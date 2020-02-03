Завтра під Тернопільським міськрайонним судом організовують акцію протесту з вимогами справедливого покарання для наркоторговців, яких затримали 23 січня.

Нагадаємо, в обласному центрі затримали злочинне угрупування у складі 9-ти осіб, яке займалося виготовленням та розповсюдженням метамфетаміну.

Щоб привернути увагу громадськості до розслідування цієї справи, у Тернополі організовують акцію протесту. У заході братимуть участь колишні наркозалежні та працівники реабілітаційних центрів.

«Наркоторговці постачали наркотиками всю область. Наркотики продавались через інтернет, і навіть діти без проблем їх купували! Було затримано 9 чоловік , 2-ох відпустили одразу, ще семеро можуть вийти з дня на день, оскільки за них суд призначив смішну заставу. Ми не хочемо, щоб знову діти сходили з розуму і вмирали!!! Тому готуємо мирну акцію протесту, щоб влада довела справу злочинців до логічного завершення. Велике прохання всім небайдужим прийти та підтримати! Якщо ми будемо мовчати сьогодні, страшне майбутнє для наших дітей може настати вже завтра. Акція буде 4 лютого проходити по вулиці Котляревського 34 (Новий Світ, Суд). Збираємося о 9.40», – повідомив у мережі Фейсбук співорганізатор акції, працівник реабілітаційного центру Олег Коган.

Як повідомили у поліції, організував виробництво та збут метамфетаміну 35-річний тернополянин, власник спортивного клубу. Серед його помічників були працівники та відвідувачі клубу.

Софія Романська

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