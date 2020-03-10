Слідчі у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета викликають на допит українського розвідника Олексія Кодьмана, який на момент вбивства журналіста знаходився в полоні у бойовиків на Донбасі.

Відповідну повістку розвідник опублікував у себе в Facebook, передають Патріоти України.

У тексті порядку сказано, що Кодьман повинен прибути 10 березня в Головне слідче управління Національної поліції. Його викликають для проведення слідчих дій у якості свідка.

Слід зазначити, що в полон до терористів Олексій Кодьман потрапив в листопаді 2015 року. У полоні українець перебував 2,5 роки. 27 грудня 2017 року боєць був звільнений в рамках обміну полоненими. При цьому журналіст Павло Шеремет був убитий у Києві 20 липня 2016 року.

Нагадаємо, за версією слідства, вбивство журналіста Павла Шеремета організував музикант і колишній боєць АТО Андрій Антоненко. Раніше адвокат Леонід Маслов заявив, що підозрюваний на 10 см відрізняється зростом від чоловіка, записаного на камерах відеоспостереження.